La superstar dei Los Angeles Lakers, LeBron James, ha ricevuto importanti riconoscimenti dentro e fuori dal campo durante la sua carriera NBA. Tuttavia, l’ultimo potrebbe non essere di suo gradimento.

Durante la 42a nomination ai Razzie Award di lunedì, LeBron ha ricevuto non una ma due nomination per il suo film “Space Jam 2”. I Razzie Awards, precedentemente chiamati Golden Raspberry Awards, sono una parodia che “onora” (o fondamentalmente trolla) film con risultati insufficienti.

Come riportato dalla CNN, le candidature sono fatte da 1128 membri provenienti da 49 stati degli Stati Uniti e da oltre due dozzine di paesi. I voti sono tutti espressi online, con i primi cinque nelle nove categorie “acclamati” come finalisti. La premiazione avverrà il 26 marzo, un giorno prima degli Oscar.

Sfortunatamente per LeBron James, è stato nominato per la categoria “Peggior attore”. La superstar dei Lakers è arrivata anche nella categoria “La peggiore coppia sullo schermo” insieme a “qualsiasi personaggio dei cartoni animati della Warner”.

“Space Jam 2” non è il film sportivo più amato del 2021. Tuttavia, considerando che è uno spettacolo fatto per bambini e ragazzi, entrare nei Razzie Awards potrebbe essere un po’ troppo. Per non parlare del fatto che il leader dei Lakers non è davvero un attore.

