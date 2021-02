LeBron James risponde in maniera piccata alle critiche di Zlatan Ibrahimović

LeBron James ha rotto il silenzio dopo essere stato criticato da Zlatan Ibrahimović per le sue forti opinioni politiche. James ha dato questa brusca risposta all’attaccante del Milan, secondo Michael Corvo di ClutchPoints.

“Non starò mai zitto, non mi limiterò mai solo a parlare di sport, so quanto è potente la mia voce e la userò sempre contro le ingiustizie. Io sono parte della mia comunità e ho oltre 300 ragazzi nelle mie scuole che hanno bisogno di una voce e io sono la loro voce. Sono la persona sbagliata da criticare su questo campo perché parlo con senno e faccio i miei compiti… E comunque è buffo che lui dica queste cose perché è lo stesso che nel 2018 ha parlato di razzismo in Svezia legato alle sue origini e al suo cognome”.

“I’m kind of the wrong guy to actually go at because I do my homework.” pic.twitter.com/VyKgBrYuiz

LeBron responded after Zlatan Ibrahimovic criticized him for his activism.

Zlatan Ibrahimović non è estraneo a LeBron e Los Angeles, avendo giocato per i LA Galaxy. Sebbene i due non abbiano effettivamente una relazione personale, è scioccante che la star del calcio abbia puntato il mirino su James per aver sempre espresso la sua opinione su questioni sociali e politiche.

In precedenza, il centro dei Portland Trail Blazers, Enes Kanter, ha difeso James dai commenti di Zlatan, sostenendo che non c’è niente di sbagliato nell’usare una piattaforma per combattere l’oppressione.

Someone tell @Ibra_official

There is a difference between political opinions and speaking up against persecution, oppression and calling out Dictators. #BLM isn’t a political statement,

it’s speaking up against oppression.

In America, we call it Freedom of speech. https://t.co/eEpERmUaXl

— Enes Kanter (@EnesKanter) February 27, 2021