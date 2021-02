LeBron James sale al terzo posto nella classifica all-time per canestri dal campo

Un altro passo verso la leggenda per LeBron James che nella notte è diventato il terzo giocatore di tutti i tempi con più canestri realizzati dal campo.

Alla stella dei Lakers è bastato l’avvio della gara contro i Denver Nuggets (vinta 114-93) per superare un mostro sacro come Wilt Chamberlain, issandosi a quota 12628 canestri su azione in carriera. Davanti a lui restano Karl Malone con 13528 e Kareem Abdul-Jabbar con 15837.

Una bella soddisfazione per LBJ, insieme alla gioia per la vittoria contro una squadra di alto livello e l’ennesima tripla doppia con 27 punti, 10 assist e altrettanti rimbalzi.

