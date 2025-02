LeBron James salta l’All-Star Game: il motivo del forfait

Quella di stanotte sarà la 21° apparizione all’All-Star Game nella carriera di LeBron James, anche se il King non scenderà ufficialmente in campo. La notizia è arrivata a poco più di un’ora dalla palla a due ed è stato lo stesso LeBron ad annunciare il proprio forfait inaspettato. Il motivo è un dolore alla caviglia e al piede che lo sta tormentando, e non trattandosi di una partita particolarmente importante la superstar dei Lakers vuole evitare rischi.

Di sicuro l’All-Star Game, attorno al quale c’è grande curiosità per via del nuovo format, perde uno dei suoi protagonisti. James era stato inserito nel Team Shaq insieme a Steph Curry e Kevin Durant e ci si aspettava che il terzetto ricreasse le emozioni vissute l’estate scorsa con Team USA alle Olimpiadi di Parigi.

Lakers’ LeBron James says he will not play in NBA All-Star Game due to ankle soreness. — Ben Golliver (@BenGolliver) February 16, 2025

Ovviamente, visto il preavviso pressoché nullo, LeBron James non verrà sostituito e il Team Shaq ruoterà quindi in 7.

