LeBron James salterà la prossima partita contro Sacramento, la sua prima in questa stagione

Per la prima volta dall’inizio della stagione, domani LeBron James non giocherà: la stella dei Los Angeles Lakers rimarrà a riposo nell’ultima gara prima dell’All Star Game contro i Sacramento Kings. I Lakers saranno quindi privi delle loro due stelle, James ed Anthony Davis.

Finora LeBron aveva giocato tutte e 36 le partite con un minutaggio pari a quello della scorsa stagione: 34.6 minuti di media.

