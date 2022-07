La notizia ha sconvolto il mondo del basket negli Stati Uniti. Nelle prossime ore LeBron James scenderà in campo nella Drew League, in quello che probabilmente è il campionato estivo più famoso (dopo la Summer League NBA).

Per LeBron si tratta di un ritorno nella lega losangelina, in cui ha giocato già nel 2011, ai tempi del lockout. Non è ancora chiaro in quale team giocherà James ma è probabile che si tratti di una delle due squadre imbattute, MVC Cheaters e Black Pearl, che si affronteranno nella sesta giornata di gare.

Le partite di questo weekend della Drew League prenderanno il via alle 11, orario della California, vale a dire le 20 in Italia. Il big match andrà in scena all’ 1:45 pm (le 22:45 da questa parte dell’Oceano). Altri match in programma anche domani.

In questa edizione della Drew League sono scesi in campo anche altri giocatori NBA come De’Anthony Melton, Montrezl Harrell e DeMar DeRozan. Quest’ultimo è nel roster dei Cheaters e a questo punto è probabile che possa dividere il parquet con LeBron.