LeBron James sempre più vicino al debutto stagionale: quando giocherà?

LeBron James ha passato gli ultimi giorni allenandosi con i South Bay Lakers, squadra di G League affiliata agli omonimi NBA. Se da una parte ha fatto sorridere vedere James, uno dei migliori giocatori di sempre, in palestra con i giocatori della G League, questo periodo è stato utile per far recuperare al King la migliore condizione fisica dopo i problemi di sciatica che finora ne hanno impedito il debutto stagionale. Così, dopo aver partecipato anche ad allenamenti di 5vs5, ora James è stato “richiamato” dai Lakers e parteciperà all’allenamento completo di lunedì, sintomo che il ritorno in campo è davvero vicinissimo.

LeBron James has been reassigned back to the Lakers from NBA G League South Bay and will be a full participant at Lakers practice on Monday, sources tell ESPN. James completed multiple days of practices and 5-on-5 sessions this week in the G League and his debut is nearing. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 16, 2025

Quindi quando farà il proprio esordio stagionale LeBron James? La prossima partita dei Lakers è in programma la notte italiana tra martedì e mercoledì contro gli Utah Jazz. Quella potrebbe essere già una data plausibile. In alternativa, i Lakers affronteranno ancora i Jazz la notte italiana tra domenica e lunedì prossimi, ovvero il 24 novembre. Il calendario dei giallo-viola, che prevede appunto “solo” 2 partite nei prossimi 7 giorni aiuterà LeBron a non affrettare il recupero completo.

I Lakers senza James sono partiti bene, vincendo 10 partite su 14 e pizzandosi al quarto posto nella Western Conference grazie soprattutto al duo Doncic-Reaves.