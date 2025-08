LeBron James si è allenato nella struttura dei Clippers?

Nelle ultime ore i fan dei Los Angeles Lakers sono stati scossi da una foto pubblicata da LeBron James su Instagram, in cui il campione appare davanti a un grande logo dei Los Angeles Clippers.

L’immagine ha immediatamente alimentato voci e speculazioni su un possibile clamoroso cambio di sponda nella città degli angeli, con qualcuno che ha addirittura ipotizzato un suo futuro in maglia Clippers.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 👑 (@kingjames)

Ma la realtà, come spesso accade, è molto meno sensazionale di quanto si possa pensare.

Secondo quanto riportato da For The Win, la foto è stata scattata all’interno degli uffici della Klutch Sports Group. Nessuna visita ai Clippers, dunque, ma un normale allenamento in uno spazio diventato di recente una base operativa di Klutch.

Infatti, con il trasferimento dei Clippers nel nuovo Intuit Dome e la conseguente apertura di un modernissimo centro d’allenamento da oltre 85.000 piedi quadrati, il vecchio Honey Training Center ha smesso di lavorare. Klutch Sports ne ha preso possesso, trasformandolo in una struttura privata dedicata ai propri atleti, tra cui ovviamente anche LeBron. Il branding dei Clippers visibile nella foto non è altro che un residuo della precedente destinazione d’uso, mai rimosso del tutto.

Insomma, nessun segnale criptico o mossa di mercato. LeBron James non sta pensando a un passaggio ai Clippers, ma semplicemente si è allenato in una palestra con il logo della ex squadra ospitante. Una coincidenza che ha fatto molto rumore, ma senza alcun fondamento concreto. Per i tifosi dei Lakers, quindi, niente panico: LeBron resta giallo-viola, almeno per ora.