LeBron James, si ferma a 1.297 la striscia di partite consecutive in doppia cifra

Ci era andato vicino pochi giorni fa, e alla fine LeBron James ieri notte ha davvero interrotto il suo record più longevo: si è infatti fermata a 1.297 partite la striscia di prestazioni consecutive in doppia cifra di punti. La striscia era aperta dal 6 gennaio 2007, quando James militava nei Cavs ed era solo al suo quarto anno da professionista. Da allora era riuscito sempre a segnare almeno 10 punti in stagione regolare (questi record non prendono in considerazione i Playoff). Un numero di match di fila incredibile che diventa ancora più clamoroso se si guarda dove si erano fermate le streak dei colleghi: Michael Jordan, al secondo posto, ha segnato almeno 10 punti per “sole” 866 gare consecutive, dal 1986 al 2001. Terzo posto in questa classifica per Kareem Abdul-Jabbar, con 787.

La fine di questa striscia è particolarmente degna di nota anche perché LeBron aveva la possibilità di proseguirla: fermo a 8 punti col possesso decisivo della partita in mano, il 23 dei Los Angeles Lakers ha deciso di scaricare in angolo per Rui Hachimura, consentendo al compagno di segnare il game-winner contro i Toronto Raptors. Un gesto altruista che in molti hanno applaudito, compreso naturalmente Hachimura.

In generale la partita di James non è stata esaltante dal punto di vista realizzativo: 8 punti con 4/17 al tiro, ma anche 6 rimbalzi e 11 assist a fronte di zero palle perse. Tutto passa però in secondo piano quando in palio c’è una vittoria, lo stesso LeBron ha sminuito la fine della sua streak sostenendo di non essere triste, visto che i Lakers hanno vinto.