LeBron James si gode i “suoi” Cavs a bordocampo… con un bottiglia di vino

Con lo scorrere dei playoff NBA, le partite sono spesso caratterizzate da un numero sempre maggiore di camei di celebrità a bordo campo in ogni turno. Sebbene Cleveland non sia New York da questo punto di vista (e da molti altri), ha comunque attirato alcuni volti famosi quando i Cavaliers hanno affrontato i Boston Celtics in gara 4 delle semifinali della Eastern Conference, con l’attore Mark Wahlberg, il personaggio televisivo Khloe Kardashian, il fidanzato di Adele, Rich Paul, e la star di Space Jam: A New Legacy, LeBron James erano presenti stanotte (quest’ultimo con una bottiglia di vino).

Quest’ultima celebrità, comprensibilmente, ha suscitato la maggior parte del clamore. LeBron James era pronto a divertirsi nell’arena della sua città natale mentre tifava per i suoi Cavaliers, ma con diverse bottiglie d’acqua oltre alla bottiglia di vino e (forse) al caffè. Si stava chiaramente assicurando di rimanere idratato:

LeBron James' drinks underneath his seat at the Cavs game include: A coffee cup

A bottle of wine

3 bottles of water pic.twitter.com/1J7Vdjtvu0 — The Sporting News (@sportingnews) May 14, 2024

Mischiare caffè e vino non è proprio il massimo, ma forse LeBron voleva solo essere pronto per qualsiasi scenario e non stava bevendo entrambe le cose contemporaneamente. Se la partita fosse stata noiosa, poteva rimanere sveglio. Se fosse stata avvincente, avrebbe potuto bere una bella bottiglia di vino mentre guardava dell’ottimo basket.

