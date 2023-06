LeBron James si ritirerà?

In seguito alla schiacciante eliminazione che i Lakers hanno subito contro i Nuggets di Denver, LeBron James si è lasciato andare ad amare riflessioni riguardanti il proprio futuro da cestista. Il King, in particolare, ha inaspettatamente parlato di un eventuale ritiro dall’NBA, motivato dal fatto che avrebbe altri pensieri legati alla sua vita personale e dalle recenti delusioni sul campo da gioco. La squadra di Los Angeles, infatti, si trova al momento al settimo posto della classifica di NBA Western Conference.

Sebbene la leggenda dei Lakers si sia spesa in maniera evidente durante l’intera stagione, in effetti, i risultati dei gialloviola di Los Angeles sono tutt’altro che confortanti. Le parole di LeBron James hanno chiaramente lasciato interdetti i giornalisti in sala stampa, e immediatamente tra i tifosi sono nate ipotesi e congetture riguardo al futuro del cestista. Le sue considerazioni, dunque, sono frutto della delusione post eliminazione oppure dobbiamo pensare che LeBron intende seriamente abbandonare il mondo del basket?

Le ipotesi e le congetture dei media

“Devo riflettere sul mio futuro nel basket ”. Queste le parole che LeBron James ha utilizzato per sfogarsi dopo la schiacciante sconfitta contro Denver. Chris Haynes, giornalista per Bleacher Report, è stato il primo a riportare la notizia, spiegando che l’ipotesi ritiro sia effettivamente concreta. Eppure al giocatore, secondo contratto, restano ancora due anni da trascorrere tra le fila dei Lakers con un accordo da 97 milioni di euro. Perdipiù, soltanto poche settimane fa, il King ha dichiarato di non vedere l’ora di poter giocare in NBA insieme al proprio figlio Bronny.

Quest’ultimo farà il suo ingresso nella divisione nel 2024, motivo per cui gran parte dei tifosi rimane convinta del fatto che la leggenda gialloviola tornerà presto sui propri passi. Nel dubbio, tuttavia, l’intero mondo dell’NBA sta attendendo nuove comunicazioni e notizie da parte di LeBron James, con la speranza che questi non venga eccessivamente sopraffatto da una stagione non del tutto rosea.

I problemi legati alla vita privata

Durante lo sfogo, LeBron James, ha inoltre dichiarato di avere “molto a cui pensare”. Non sappiamo ancora, per certo, quali problematiche personali stia affrontando il cestista, ma sembra evidente che al momento non si senta in ottima forma. È probabile che il King abbia la necessità di fermarsi per ritrovare la concentrazione, o magari che gli occorra riprendere con un ciclo di allenamenti leggermente più intensivo.

Ricordiamo, infatti, che il campione NBA 2020 segue con frequenza assidua una routine di esercizi di livello elevatissimo. Questa comprende sollevamento pesi, trazioni su sbarra, super set di training addominale e diversi minuti di corsa e salto con la corda. L’attenta disciplina di LeBron James, non a caso, lo ha sempre portato al raggiungimento di obiettivi e traguardi stupefacenti. Diventa più che comprensibile, quindi, l’amara riflessione riportata in sala stampa nel corso di una stagione di NBA che non sembra dare i risultati auspicabili. Del resto, come lo stesso James ha ammesso, un giocatore della sua età gioca principalmente per portare a casa i titoli e concedere le prime Finals alla squadra di Denver è stata una cocente delusione da tutti i punti di vista.

LeBron si concederà una pausa?

Come spesso si usa dire, la verità sta nel mezzo. Una delle ipotesi più probabili, al momento, è che LeBron James abbia intenzione di concedersi una piccola pausa dal campo per poter riflettere riguardo alla propria condizione fisica e per ritrovare la grinta giusta. Allontanarsi per un anno dall’NBA potrebbe giovare, e qualora decidesse di ritornare a giocare nel 2024 potrebbe effettivamente realizzare il suo sogno di giocare insieme al figlio Bronny.

Un ritiro definitivo dalla massima serie del basket a stelle e strisce, infatti, non è assolutamente auspicabile, né da parte dei tifosi né per quel che riguarda la dirigenza dei Los Angeles Lakers. I compagni di squadra, così come il coach Darvin Ham, hanno chiesto al cestista di attendere prima di prendere decisioni avventate. Tutti, insomma, spingono per una nuova conferma del prescelto, specialmente considerando il fatto che secondo tutti questi ha ancora tantissimo da offrire alla squadra, ai tifosi e all’intera NBA americana.