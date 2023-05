LeBron James sta iniziando a perdere colpi?

Sembra incredibile fare un titolo del genere per un giocatore che ha sfiorato la tripla doppia con 22 punti, 10 rimbalzi e 9 assist. Eppure la gara 2 di LeBron James contro Denver nelle finali di Conference induce a porsi questa domanda.

Non per i numeri in assoluto, sempre straordinari per chiunque, figuriamoci per un 38enne, ma per alcuni errori inusuali. LeBron, infatti, ha compiuto almeno tre errori gratuiti e in generale non è sembrato la consueta macchina infallibile nei momenti decisivi dell’incontro.

Nel secondo quarto ha fallito un layup, nell’ultima frazione due canestri “mangiati” ancora più pesanti. Il primo è il tentativo di schiacciata in contropiede che è finito virale sulla bacheche social dei suoi hater, il secondo è un sottomano abbastanza semplice che avrebbe portato i Lakers a 2- a 26″ dalla fine.

C’è poi il dato del tiro da tre, un fondamentale che storicamente è la cartina al tornasole delle difficoltà personali di James. Finora il dato dei Playoffs è un poco invidiabile 23% con 0/6 in gara 2 e 0/4 nel primo atto della serie con i Nuggets. Nei periodi conclusivi di questa post season LeBron non segna dall’arco da gara 2 con Memphis e ha una serie aperta di 19 errori consecutivi.

Nessun canestro dalla lunga distanza ed errori inusuali nel pitturato nelle frazioni finali sono segni della stanchezza che avanza? Sarebbe fisiologico per chiunque ma vedremo se nei prossimi appuntamenti, sul parquet amico di Los Angeles, LeBron riuscirà a invertire il trend.