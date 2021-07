LeBron James sta per diventare miliardario, secondo Forbes

LeBron James sarà anche lo sportivo più odiato di tutti, ma sembra che questo non influisca minimamente sul suo portafoglio. Nella prossima stagione la stella dei Los Angeles Lakers guadagnerà 39.2 milioni di dollari: la maggior parte dei suoi guadagni in carriera arrivano però dai tanti accordi extra-campo.

Secondo Forbes, LeBron raggiungerà il miliardo di dollari nel prossimo anno, entro il 2022. Di questi soldi, 700 milioni di dollari arrivano da sponsorizzazioni fuori dal campo, in primis quella con Nike, di cui è l’atleta di spicco.

Lebron James is set to make $95.4 million this year & become a billionaire 🤯💰

At the end of this year, his career earnings will be at $1 billion, including $700 million off the court.

Forbes states Lebron James is expected to reach the exclusive billionaire club by 2022. pic.twitter.com/PWKVno4Nq8

