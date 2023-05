LeBron James sta seriamente pensando di RITIRARSI? 😱

LeBron James è incerto sul suo futuro in NBA e con i Los Angeles Lakers, dicendo ai media dopo la vittoria delle finali della Western Conference che deve “pensarci”. Apparentemente, sta anche rimuginando sulla possibilità di mettere la parola fine alla sua carriera. Secondo gli ultimi rumors, LeBron James prenderà in considerazione anche la possibilità di ritirarsi dal basket giocato, come riportato da Chris Haynes di Bleacher Report.

BREAKING: Los Angeles Lakers star LeBron James is unsure if he’ll be with team when 2023-24 season starts in fall and retirement is under consideration, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport. https://t.co/7M3WuEzwOL — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) May 23, 2023

Sappiamo davvero poco di più però non era mai successo prima di oggi che venissero fuori notizie di un possibile ritiro di LeBron James.

Onestamente non pensiamo che il King lascerà il basket per davvero, sia perché ha appena chiuso una gara da 40 punti, 10 rimbalzi e 9 assist, sia perché ora ha finalmente una squadra che può davvero competere per vincere il suo quinto titolo. Forse non proprio questa, ma con qualche piccolo aggiustamento d’estate, o magari più grande tipo Kyrie Irving, mai dire mai.

Stiamo a vedere come si evolverà la situazione. Noi certamente vi terremo aggiornati e vi aggiorneremo nel caso in cui LeBron James volesse davvero ritirarsi dal basket giocato. Anche se, solo l’idea che ciò possa accadere, ci fa davvero scendere la lacrimuccia.

