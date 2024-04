LeBron James sul ritiro: “Non mi rimane molto tempo”

LeBron James ha riscritto ancora una volta i libri di storia della NBA nella notte, superando sua altezza Michael Jordan al primo posto per il maggior numero di partite oltre i 30 punti nella Lega, playoff compresi: contro i Brooklyn Nets è arrivata una prestazione da 40 punti (season high pareggiato) con 13/17 al tiro, compreso un incredibile 9/10 da 3 punti per la vittoria dei suoi Lakers 104-116, che li tiene in corsa per l’ottavo posto, dato che attualmente occupano la nona posizione (42-33), dietro ai Suns (43-31).

Dopo la gara, LeBron James è stato raggiunto dai microfoni dei giornalisti, che gli hanno chiesto per quanto ancora potesse andare avanti a mettere in campo prestazioni del genere:

Non per molto. Sono ovviamente già dall’altra parte della collina. Di sicuro non giocherò per altri 21 anni, questo senza dubbio. Non giocherò ancora a lungo, non so quando chiuderò la porta al campo, quando mi ritirerò, ma non mi resta molto tempo

Tutti gli appassionati di pallacanestro si augurano che il momento del ritiro di un campione del calibro di LeBron James arrivi il più tardi possibile, ma sicuramente l’utilizzo così massiccio in campo del 39enne di Akron da parte del coaching staff dei suoi Los Angeles Lakers contribuirà a far arrivare quella data prima del previsto.

