LeBron James torna a Los Angeles: per quanto sarà ancora out?

I Los Angeles Lakers stanno attraversando un periodo difficile nella loro trasferta, con un inizio di road trip che non poteva andare peggio. Dopo due sconfitte consecutive, prima contro i Boston Celtics e poi al Barclays Center di Brooklyn, la squadra si è trovata a scivolare al quarto posto nella Western Conference, dopo essere salita fino al secondo. Ora, l’assenza di LeBron James per le prossime due partite potrebbe complicare ulteriormente la situazione.

LeBron James fuori per 1-2 settimane

Come confermato da ESPN, LeBron James non sarà solo assente dal campo, ma anche dalla panchina per qualche tempo. I medici dei Lakers hanno raccomandato al campione di tornare a Los Angeles per trattare un infortunio all’inguine, subito durante la partita contro Boston sabato scorso. LeBron dovrà rimanere lontano dalla squadra per un periodo compreso tra 1 e 2 settimane, ma i segnali di recupero sono positivi.

James salterà sicuramente le prossime due partite, quella contro Milwaukee di questa notte e quella contro Denver di domani. Entrambe le gare rappresentano una vera e propria sfida per i Lakers, non solo per la qualità degli avversari, ma anche per la lista degli infortunati che si allunga.

Infortuni e assenze: JJ Redick fa i conti senza tre titolari

Oltre a LeBron, coach JJ Redick dovrà fare i conti con l’assenza di altri due titolari. Jaxson Hayes sta affrontando una contusione al ginocchio che lo tiene fuori, mentre Rui Hachimura è alle prese con una tendinopatia che lo priverà dei prossimi impegni. Tuttavia, c’è qualche buona notizia: il Dorian Finney-Smith, che aveva saltato la partita contro Brooklyn per un infortunio alla caviglia, dovrebbe rientrare nella rotazione della squadra.

Nella lista degli infortunati risulta però anche Luka Doncic, la cui presenza è “questionable” (50% di possibilità che giochi) per un dolore alla caviglia destra. Se Dončić non dovesse essere della partita, la situazione diventerebbe ancora più difficile per i Lakers, che potrebbero trovarsi a fare i conti con una squadra debilitata.

Le prossime sfide: Milwaukee e Denver

Per i Lakers, queste due partite di back-to-back contro Milwaukee e Denver saranno una prova di forza. La squadra dovrà affrontare squadre di alto livello, con i Bucks guidati dal fenomenale Giannis Antetokounmpo e i Nuggets che vantano la leadership di Nikola Jokić. La competizione è serrata e senza LeBron James e altri titolari, la missione non sarà per nulla facile. Tuttavia, i Lakers sono chiamati a non sprecare i progressi fatti nei mesi di gennaio e febbraio, sperando di non compromettere il lavoro fatto fino a questo punto.