LeBron James tra critiche feroci e la possibilità di lasciare i Los Angeles Lakers

Giornate complicate per LeBron James. Ha scelto di esercitare la player option e restare ai Los Angeles Lakers percependo 52.6 milioni di dollari per la prossima stagione. Una decisione che gli sta facendo piovere addosso tantissime critiche.

La convinzione, fra gli addetti ai lavori, è che LBJ non creda davvero alle possibilità dei gialloviola di arrivare al titolo, anche dopo l’ingaggio di DeAndre Ayton. Per questo motivo avrebbe esercitato la clausola, incassando un lauto stipendio che però ha limitato molto le possibilità della franchigia di muoversi per rinforzare il roster.

“Non gli interessa più vincere – ha detto lapidario Gilbert Arenas -. Se avesse voluto il quinto titolo avrebbe preso un contatto da 5 milioni e si sarebbe trasferito nella miglior contender possibile”.

L’opinione dei vari analisti non è molto diversa e rispetta anche il sentiment della rete. “Se pensava che LA non fosse il posto giusto per vincere – ha detto Bobby Marks di ESPN -, poteva uscire dal contratto e andarsene, magari tornare a Est firmando per i Knicks“.

Skip Bayless, molto legato a Stephen A. Smith con cui nei mesi scorsi LeBron ha discusso animatamente, ci è andato giù in modo ancora più pesante: “A 41 anni non poteva accontentarsi di 20 o 30 milioni, così da aiutare i Lakers a fare una squadra da titolo? Lui pensa di valere ancora quella cifra ed è veramente così ma gli interessa prendere tutto ciò che gli spetta o vincere?“.

Nel frattempo si rincorrono addirittura le voci di un suo addio ai Lakers. In effetti la scelta di esercitare la player option non corrisponde a una dichiarazione d’amore per la franchigia, cosa che ha aumentato i rumors di una partenza. Non sembravano però esserci squadre disposte a imbastire una trade, visti i 41 anni di LeBron. Finora si era sempre parlato di diverse formazioni pronte a farsi avanti nella remotissima ipotesi di un buyout dei gialloviola per liberarsi del suo contratto.

Adesso però Brian Windhorst (fra i cronisti più vicini a James) ha parlato addirittura di diversi team che nelle ultime ore avrebbero bussato alla porta dei Lakers per sondare le possibilità di allestire uno scambio.