LeBron James trolla “Courtside Karen” dopo un acceso scambio di battute nella gara contro Atlanta

La saga tra la star dei Los Angeles Lakers, LeBron James, e i tifosi furiosi degli Atlanta Hawks continua. Lunedì, l’MVP delle Finals in carica ha avuto un acceso alterco con un paio di fan durante il quarto quarto della loro partita contro gli Hawks. La situazione sembrava stesse sfuggendo di mano, il che ha costretto gli arbitri a interrompere la partita e la sicurezza e ha fatto scortare i fan chiassosi fuori dall’arena.

James, che inizialmente ha preso la strada giusta con i suoi commenti post-partita, ha sembrato voler aggiungere benzina sul fuoco quando è andato sui social media per prendere in giro la tifosa arrabbiata. Nel suo tweet, la star dei Lakers si riferiva alla fan espulsa, che è stata identificata come Juliana Carlos, come “Courtside Karen” e che ha definito “PAZZA PAZZA”.

Courtside Karen was MAD MAD!! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — LeBron James (@KingJames) February 2, 2021

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.