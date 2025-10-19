LeBron James, trovato il “colpevole” della sua sciatica?

LeBron James, icona assoluta della NBA e leader dei Los Angeles Lakers, è costretto a fermarsi proprio all’inizio della stagione 2025–26. Per la prima volta nella sua leggendaria carriera, il fuoriclasse americano non è sceso in campo nelle gare di preparazione, e il motivo del suo stop potrebbe essere più curioso di quanto sembri.

L’ipotesi del medico sportivo: “Il golf potrebbe aver contribuito all’infortunio”

Secondo il dottor Patrick Warren, noto medico sportivo statunitense, la nuova passione di LeBron James per il golf potrebbe aver giocato un ruolo nel suo recente problema fisico:

“Le esigenze biomeccaniche del golf, soprattutto a livello della parte inferiore del corpo, possono provocare stress muscolare e nervoso se praticate in modo intenso o con movimenti errati”, ha spiegato Warren.

James, che da tempo condivide sui social la sua crescente dedizione per il golf, avrebbe potuto sovraccaricare i muscoli della zona lombare e delle anche — un’area già sensibile per l’atleta, che soffre di sciatica al lato sinistro.

Un hobby rischioso per il corpo di un atleta NBA

Per molti atleti professionisti, il golf rappresenta un’attività rilassante e ricreativa. Tuttavia, come ricorda Warren, “lo swing di una mazza da golf è un movimento esplosivo che coinvolge torsione, equilibrio e potenza. Se non gestito con cura, può portare a microtraumi e infiammazioni”.

Nel caso di LeBron, la combinazione tra intensi allenamenti estivi e sessioni di golf potrebbe aver contribuito a peggiorare la condizione nervosa che lo tiene ora fermo ai box.

LeBron James resta ai box: quando tornerà in campo?

LeBron James sta seguendo un programma di riabilitazione personalizzato con lo staff medico dei Lakers, che preferiscono adottare un approccio “prudente” per evitare ricadute. L’obiettivo è quello di riaverlo in piena forma per la regular season, con un possibile rientro previsto a metà novembre, secondo fonti vicine alla squadra.

Fino ad allora, il 41enne campione dovrà limitarsi ad allenamenti leggeri e fisioterapia, in attesa di poter tornare a guidare i Lakers in campo.