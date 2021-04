LeBron James: “Vedere i Knicks vincere fa bene a tutta la NBA”

Con il successo contro Atlanta di ieri notte, i New York Knicks sono arrivati a 8 vittorie consecutive. È la prima volta che ci riescono dal 2014 ed è la prima volta che, dopo la 50° stagionale, occupano una delle prime 4 posizioni dal 2013, quando chiusero la stagione secondi. Sotto coach Tom Thibodeau, i Knicks sembrano aver davvero ritrovato nuova linfa, nonostante le aggiunte in estate non siano state clamorose. Julius Randle è il candidato principale per il MIP, mentre qualcuno lo inserisce addirittura in corsa per l’MVP, e New York sta assaporando il ritorno ai Playoff. Un momento positivo che fa bene, secondo LeBron James, a tutta la NBA. La stella dei Lakers, ad un utente che faceva notare come la striscia dei Knicks sia iniziata dopo la performance del rapper Dipset al Madison Square Garden, ha infatti risposto: “La Lega è semplicemente migliore quando i Knicks vincono”.

Ain’t no denying DIPSET! And the league is simply better off when the Knicks are winning. https://t.co/Zifxs2OtVH — LeBron James (@KingJames) April 22, 2021

LeBron non ha mai nascosto il proprio affetto per i Knicks, non per niente è spesso stato accostato alla Grande Mela in free agency. Nonostante i numerosi anni di insuccessi della franchigia, i Knicks ancora oggi sono la squadra col maggior valore di quelle NBA: oltre 5 miliardi di dollari. Non c’è quindi da stupirsi dell’affermazione di LeBron: le vittorie dei New York Knicks rendono davvero la NBA migliore, soprattutto dal lato economico.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.