Mentre LeBron James inizia la sua stagione 2020-21 sul campo da basket con i Los Angeles Lakers, è contemporaneamente coinvolto in una disputa di tipo legale.

Secondo Daniel Kaplan di The Athletic, James e il suo team legale hanno intentato una causa a sette cifre contro un fotografo che aveva citato James per violazione di copyright.

A marzo, un avvocato specializzato in diritti d’autore, per conto di Steven Mitchell, ha citato in giudizio James e i suoi soci, sostenendo che la star dei Lakers avesse usato impropriamente le foto scattate da Mitchell sui social media. Mitchell ha chiesto $ 150.000 per infrazione.

James ha quindi risposto a Mitchell, chiedendo almeno 1 milione di dollari e il pagamento delle spese legali.

LeBron James ha rimosso le foto, ma in precedenza ha contestato tramite documenti del tribunale di essere autorizzato a pubblicarle purché non sfruttasse commercialmente il lavoro di Mitchell. Ha intentato una causa in agosto, sostenendo che Mitchell ha utilizzato illegalmente le foto di James sul suo sito web.

In una dichiarazione in tribunale, Mitchell sostiene che la cifra richiesta da LeBron James di 1.000.000 di dollari di danni non solo è eccessiva, ma minaccia il lavoro di tutti i fotografi sportivi.

Dopo aver ascoltato entrambe le parti lunedì, il giudice George Wu, che presiede il caso, ha invitato entrambe le parti a risolvere la controversia.

