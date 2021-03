LeBron James vince anche fuori dal campo con la SpringHill Company

I successi di LeBron James non si limitano al parquet ma arrivano anche al mondo imprenditoriale, per non parlare di quelli nel campo della giustizia sociale.

Nel campo del business LBJ si sta godendo il successo di SpringHill Company, azienda che dalla fine di Giugno ha raccolto tutti gli interessi in comune con Maverick Carter. Si tratta di una compagnia che coniuga in modi diversi il concetto di “More than”, partendo dalla realizzazione di documentari per arrivare all’abbagliamento, passando per conferenze e podcast. Il suo prodotto più noto è la campagna “More than a vote” che ha spinto tanti afroamericani a recarsi alle urne per le ultime elezioni negli Stati Uniti.

SpringHill Company è finita sulla copertina della rivista specializzata Fast Company che l’ha identificata come la quinta azienda più innovativa al mondo, alle spalle di Pfizer e Moderna (produttrici del vaccino anti Covid-19), della Space X di Elon Musk e di Shopify, nata per tutelare i piccoli commercianti durante la pandemia.

Fonte: Sky Sport

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.