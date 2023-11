LeBron James vince “la sfida nella sfida” con Dillon Brooks

Ogni confronto fra LeBron James e Dillon Brooks fa parlare di sé.

Questa notte LBJ ha guidato i Los Angeles Lakers alla vittoria 105-104 sugli Houston Rockets con una prestazione storica da 37 punti. Si è trattato della 237a partita con almeno 35 punti nella carriera di LeBron e la 109a con almeno 30 punti a referto nella sua esperienza in gialloviola. Numeri pazzeschi per il Re che ha vinto il confronto individuale con Dillon Brooks. Il canadese ha comunque giocato un’ottima gara con 24 punti e alcuni canestri importanti ma quando LeBron ha la faccia determinata è ancora difficilissimo per chiunque fermarlo.

Che non fosse una partita come le altre per James si è capito da alcuni piccoli gesti. Ha rifilato una leggera spinta all’avversario rimediando un tecnico, lo ha guardato in cagnesco un paio di volte, dopo un canestro e fallo si è scrollato le spalle come a dire di non aver sentito il contatto con l’avversario. E infine l’ormai proverbiale gesto del “too small” dopo un canestro segnato in faccia a Brooks.

A fine partita LeBron ha avuto parole di stima nei confronti di Brooks. Probabilmente il canadese non gli starà simpatico ma ne riconosce il grande agonismo.