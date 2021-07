LeBron James: “Voglio chiudere la mia carriera ai Lakers”

LeBron James ha ancora due anni di contratto con i Los Angeles Lakers. Potenzialmente sarà free agent nell’estate 2023, quando avrà quasi 39 anni. Se le condizioni fisiche non lo affosseranno, è difficile immaginare un LeBron pronto a ritirarsi tra due stagioni, ma stando alle sue ultime dichiarazioni una cosa è certa. Quando lascerà il basket, probabilmente lo farà con la maglia dei Lakers.

Intervistato nel podcast SmartLess, LeBron ha infatti dichiarato di voler chiudere la carriera in giallo-viola, dopo essersi unito ai Lakers nell’estate 2018 e aver vinto il titolo NBA nel 2020.

Spero davvero di poter terminare la mia carriera con i Lakers. Non so tra quanti anni, se saranno 4, 5, 6 o anche 7, ma spero di poter continuare a giocare. Adoro stare a Los Angeles e lo adora anche la mia famiglia. Giocare per una franchigia storica come i Lakers è come essere in Space Jam: non pensavo sarebbe mai stato possibile. Pensi a Kareem, a Magic, a Wilt, a Jerry West ed Elgin Baylor, Kobe, Shaq e la lista continua…