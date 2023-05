LeBron James vuole che i Lakers stiano “lontani dai social” durante i playoff

Oltre a LeBron James e Anthony Davis (e Tristan Thompson), i Los Angeles Lakers sono relativamente inesperti quando si tratta di fare corse lunghe nei playoff NBA. Dopo la vittoria per 127 a 97 in gara-3 sui Golden State Warriors, LeBron James ha rivelato il suo consiglio principale per i suoi compagni di squadra in mezzo alla fatica, ovvero stare lontano dai social.

“Stai lontano dai social media”, ha detto il veterano da 20 anni in NBA dopo aver terminato con 21 punti, 8 rimbalzi e 8 assist alla Crypto.com Arena.

“La maggior parte dei nostri ragazzi non hanno mai giocato una postseason o non hanno avuto molta esperienza in postseason, perciò è meglio se stanno alla larga dalla TV e dai social media”, ha spiegato James. “Se vinci una partita, tutti sono i migliori giocatori del mondo; perdi una partita, ti stanno inondando di spazzatura. Fa parte del gioco. Si tratta di allenare la tua mente per la prossima sfida. E, “Qual è la prossima sfida?” Questa partita è finita, abbiamo giocato bene. Ok bello. Ma abbiamo un altro match lunedì’ ”.

LeBron said his main advice for the Lakers’ younger players who haven’t experienced a deep playoff run is to “stay off social media” pic.twitter.com/qb8ON2pApI — Michael Corvo (@michaelcorvoNBA) May 7, 2023

LeBron ha detto che vuole che i suoi ragazzi si divertano a guardare film, leggere libri, giocare a carte con la loro famiglia o fare qualsiasi cosa li renda felici e occupati fuori dal campo, l’importante è che non ci siano commenti da parte di tifosi o giornalisti sulle loro prestazioni.

