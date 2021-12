LeBron James vuole giocare con suo figlio Bronny in NBA

Il fenomeno NBA LeBron James ha parlato di com’è stato vedere suo figlio Bronny James giocare allo Staples Center. Il giornalista dei Lakers di ClutchPoints, Michael Corvo, ha riferito che la star dei Lakers ha detto questo:

“Penso che sia solo un momento in cui un papà non può che essere orgoglioso: vedere i miei figli giocare a basket, cosa che adorano fare. Entrambi. Ho sempre insegnato loro a giocare duro, divertirsi e riposarsi prima di ogni partita… Sii un grande compagno di squadra e gioca solo al gioco che ami giocare. Essere lì sabato sera allo Staples, dov’è la mia casa… E vedere il modo in cui mio figlio maggiore si è esibito di fronte a tutta la nostra famiglia e ai nostri amici… niente mi dà più gioia nella vita”.

Bronny è stato in grado di fare una partita eccellente nell’arena dei Lakers e ha reso orgoglioso suo papà.

Quando a LeBron è stato chiesto se suo figlio Bronny avrebbe potuto giocare in NBA con lui (forse ai Lakers), lui ha risposto in questo modo:

“Assolutamente. Mio figlio si sta mettendo al lavoro. Non ne parliamo mai. Ma il suo sogno è giocare in NBA, questo è quello che spera, finire in NBA”.

