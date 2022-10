LeBron lancia le LeBron 20s: il video teaser è CLAMOROSO 🔥🔥

La star dei Los Angeles Lakers, LeBron James, rilascerà un nuovo paio di sneaker questo autunno e il loro nome sarà LeBron 20s, il che ha senso dato che è il suo 20esimo anno in NBA.

Ieri sera il King ha pubblicato un video esilarante su Instagram, non solo mostrando i suoi nuovi calzari, ma regalando anche a tutti noi un po’ di ilarità:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 👑 (@kingjames)

Chiunque abbia realizzato questa clip ha delle capacità di editing davvero impressionanti! Ci riferiamo alla parte finale in cui LeBron James salta fuori dalla piscina con le sue sneaker. Quel momento è davvero super reale.

La LeBron 20s è la scarpa più leggera della sua signature edition e celebrerà il suo 20° anniversario nella Lega. È anche la prima sneaker da basket low-top della sua linea.

Jason Petrie, il lead designer delle scarpe di LeBron presso Nike, ha detto questo:

“Abbiamo visto i 20 anni come un’opportunità per celebrare i prossimi 20 anni per LeBron. L’etichetta cucita all’interno della linguetta dice: ‘Progettata e architettata secondo le specifiche esatte della prossima generazione’. Abbiamo preso sul serio questa linea mentre progettavamo la scarpa. Avevamo in mente giocatori come i figli di LeBron, Bronny e Bryce. Volevamo entrare nelle loro teste e sapere cosa cercavano i giovani giocatori”.

