LeBron lancia un avvertimento ai Lakers dopo la sconfitta in gara-2 contro i Grizzlies

LeBron James non era insoddisfatto della prestazione dei Los Angeles Lakers in Gara 2 contro i Memphis Grizzlies.

“Mi sentivo come se fossimo preparati stasera, semplicemente non ci siamo comportati bene come in Gara 1 per quasi 48 minuti”.

“Entrambe le squadre sentono di poter battere l’altra squadra, quindi non ci conforta il fatto di tornare a casa e non dovremmo sentirci a nostro agio a tornare a casa con un risultato di 1 a 1. Gara 3 è la partita più importante della serie e se non ci sentiamo a nostro agio nell’entrare in quella partita, potrebbero facilmente venire sul nostro campo di casa e riprendersi la serie”.

In Gara 1 i Lakers contro i Grizzlies hanno superato gli errori e una serata non di livello di LeBron (21 punti, 5 palle perse, 1 canestro dal campo nel quarto quarto) grazie al dominio di AD e alla produzione di Austin Reaves, Rui Hachimura e D’Angelo Russell.

La sceneggiatura è cambiata in Gara 2. Invece di capitalizzare l’assenza di Ja Morant, i Lakers hanno attraversato il primo tempo come sonnambuli e hanno avuto bisogno di un aumento personale di 8-0 nel terzo quarto di LeBron (28 punti, 12 su 23 dal campo) per essere competitivi. Davis (13 punti, 4 su 14), Reaves (5 su 12), Russell (2 su 11) e il resto dell’ensemble oltre a Rui (2o punti) sono rimasti indietro.

