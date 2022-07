LeBron perché ha oscurato il logo Adidas sulle maglie della Drew League?

LeBron Adidas – LeBron James ha firmato un contratto a vita con Nike ed è una atleta Nike da quando è entrato in NBA, motivo per il quale non è il massimo che lo si associ ad Adidas. In effetti, la superstar dei Los Angeles Lakers è stata un sostenitore anche prima di essere arruolato nella lega quasi due decenni fa. A questo punto, è sicuro dire che ha una fede incrollabile verso il marchio e viceversa.

Nell’apparizione a sorpresa di questa notte alla Drew League di Los Angeles, LeBron ha mostrato la sua indiscutibile devozione a Nike con un semplice gesto. Le maglie della Drew League sono sponsorizzate Adidas, uno dei più grandi competitor di Nike nel settore dell’abbigliamento sportivo, quindi James ha deciso di coprire letteralmente il loro logo sulla sua maglia:

.@KingJames taped over the Adidas logo on his Drew League jersey 👀 pic.twitter.com/n1n26gi79R — Complex Sneakers (@ComplexSneakers) July 16, 2022

Come puoi vedere nella foto originale della maglia, il logo Adidas è posizionato in modo prominente proprio sopra l’area del petto della jersey. James ha deciso di nasconderlo per non creare confusione per quanto riguarda la sua affinità con Nike. Probabilmente c’è una sorta di clausola nel suo accordo multimilionario con Nike che gli proibisce di indossare qualsiasi altro marchio sportivo oltre al loro. Chissà come l’avranno presa in Adidas, anche se se lo saranno aspettati…

