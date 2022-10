Un nuovo film di “House Party” uscirà nelle sale cinematografiche a gennaio 2023 e questo ha enormi legami con l’NBA grazie alla star dei Los Angeles Lakers, LeBron James.

L’ultimo trailer del remake in arrivo è appena uscito e presentava la villa di LeBron in tutto il suo splendore. James lo ha persino condiviso su Instagram per pubblicizzare ancor di più il film.

LeBron James è il produttore del film insieme al suo socio in affari Maverick Carter, quindi non è sorprendente la scelta della sua villa come location del film.

Il remake di “House Party” presenta Tosin Cole e Jacob Latimore nei panni di due addetti alle pulizie che hanno come secondo lavoro quello di essere degli organizzatori e promotori di feste. Dopo aver realizzato che la villa che stanno pulendo è quella di LeBron, hanno deciso di organizzare una festa enorme e hanno invitato ospiti stellati. Snoop Dogg, Lil Wayne, Lena Waithe, Anthony Davis e molte altre celebrità hanno fatto un’apparizione alla festa che è diventata piuttosto caotica.

Tornando alla villa di LeBron, però, forse la parte migliore del film è il cameo della star dei Lakers, anche se come ologramma. Le battute di LeBron sono esilaranti, soprattutto quando parla o delle critiche comuni nei suoi confronti: dal suo trasferimento ai Miami Heat un decennio fa all’attaccatura dei capelli sfuggente.

