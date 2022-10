Kobe Bryant e LeBron James hanno gareggiato l’uno contro l’altro per molti anni, ma ciò non ha impedito al Black Mamba di accogliere LeBron a braccia aperte quando si è unito ai Los Angeles Lakers nel 2018.

Sebbene Kobe fosse ritirato da tempo in quel momento, è rimasta una figura influente nella franchigia. E così, quando James ha deciso di portare il suo talento a Hollywood, la reazione di Kobe alla mossa è stata qualcosa che tutti non vedevano l’ora di vedere.

Ora, nell’ultimo documentario dei Lakers di Hulu intitolato “Legacy”, James ha ricordato il momento in cui ha firmato con Los Angeles. Nell’intervista ha ricordato ciò che Bryant gli disse in quella circostanza. Kobe molto semplicemente lo guardò e disse a James: “Sei della famiglia adesso”.

Come tutti sanno, James ha contribuito in maniera importante nell’aiutare i Lakers a vincere il campionato nel 2020, alla sua seconda stagione con i Lakers. Sfortunatamente Kobe Bryant non era lì per vedere il suo nuovo fratello LeBron sollevare quel Larry O’Brien Trophy dopo la sua morte in un incidente in elicottero avvenuto pochi mesi prima.

Leggi anche: Tonali sul rigore inesistente contro il Milan: “Così diventa basket”. Messina è in studio e se la ride