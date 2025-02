LeDay e Shengelia BRILLANO! Il milanese MVP del turno di EuroLega ma il bolognese non è da meno

Zach LeDay e Toko Shengelia hanno fatto cose straordinarie tra giovedì e venerdì, ma con risultati di squadra diversi. Una straordinaria prestazione di Zach LeDay ha permesso a un’Olimpia EA7 Milano rimaneggiata di conquistare una vittoria importante e di vedere il suo giocatore premiato come MVP del Round 24 di EuroLega. Con un indice di prestazione (PIR) di 39, il più alto della sua stagione, LeDay ha lasciato il segno con numeri impressionanti.

L’ala statunitense ha eguagliato il suo record personale segnando 33 punti, un traguardo che aveva raggiunto solo un’altra volta in questa stagione, nel Round 15. Il suo contributo è stato determinante: 7/10 nei tiri da due punti, 5/7 da tre e un perfetto 4/4 dalla lunetta. A questi numeri si aggiungono 8 rimbalzi, 1 assist, 6 falli subiti e un +18 di plus/minus, il secondo miglior valore del turno.

Questa è la terza volta in questa stagione che LeDay viene nominato MVP del Round, dopo aver già ricevuto il riconoscimento nel Round 7 e nel Round 15. Complessivamente, è il suo quarto premio di MVP di giornata in carriera, avendo ottenuto il primo nella stagione 2018-19, nel Round 10.

Tuttavia, LeDay non è stato l’unico giocatore a registrare un PIR di 39 in questo turno perché anche Toko Shengelia della Virtus Segafredo Bologna ha raggiunto lo stesso valore, ma la sua impresa è arrivata in una sconfitta per 95-81 contro il Fenerbahce Beko Istanbul. Shengelia ha stabilito il suo massimo in carriera con 35 punti, realizzando 10/14 da due, 2/3 da tre e 9/10 ai tiri liberi, oltre a contribuire con 5 rimbalzi, 3 assist e 6 falli subiti.

