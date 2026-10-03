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L’Efes corre ai ripari dopo l’infortunio a Mike James: ufficiale l’arrivo di Cameron Payne

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L’Anadolu Efes due giorni fa ha incassato la notizia dell’infortunio di Mike James, certificato ieri come una rottura del tendine d’Achille che lo terrà lontano dai campi per 7-9 mesi. Così il club turco, partito con 1 vittoria e 2 sconfitte in EuroLega, è corso subito ai ripari e in mattinata ha ufficializzato la firma di Cameron Payne.

Il veterano NBA era già approdato in Europa nella passata stagione per una manciata di partite col Partizan Belgrado, con cui aveva segnato 12.4 punti in 10 partite in EuroLega. Poi Payne era stato richiamato in NBA dai Philadelphia 76ers e non aveva esitato a tornarci: 17 presenze e 7.4 punti di media nel finale di stagione con i Sixers, mai in campo nei Playoff.

Francesco Manzi
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