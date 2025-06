L’Efes di Luca Banchi eliminato in semifinale: il tecnico italiano annuncia l’addio

L’Anadolu Efes Istanbul è stato eliminato, anche un po’ a sorpresa, in semifinale nel campionato turco, sconfitto 3-2 nella serie contro il Besiktas. L’Efes ha varie attenuanti, soprattutto il gran numero di giocatori indisponibili: Vincent Poirier, Rodrigue Beaubois ed Elijah Bryant su tutti. La squadra di Luca Banchi, che aveva chiuso la stagione regolare al terzo posto, e si era ritrovata avanti 1-2 nella serie contro il Besiktas prima di perdere in casa Gara-4 e poi i trasferta Gara-5 questa sera, 82-75.

Dopo l’eliminazione, Banchi ha ufficializzato ciò che era nell’aria: il tecnico azzurro lascia la panchina dell’Efes. A Istanbul era arrivato a stagione in corso, portando l’Efes ai Playoff di EuroLega dopo averli presi al 9° posto a gennaio. Il suo futuro è incerto: nei giorni scorsi si era parlato di un possibile ritorno all’Olimpia Milano come assistente di Ettore Messina, per poi forse riprendersi la panchina biancorossa tra una o due stagioni. Il suo sostituto all’Efes sarà Igor Kokoskov, che tornerà in Europa dopo gli anni da assistente NBA tra Dallas Mavericks, Brooklyn Nets e Atlanta Hawks.

“È stata la mia ultima partita all’Efes. Mi sono davvero sentito a casa. Tutti, specialmente il gruppo squadra, hanno fatto il loro meglio per aiutarmi a fare il mio lavoro nel miglior modo possibile. L’unico rimpianto è che non siamo riusciti a raggiungere il successo che sognavamo” ha dichiarato Luca Banchi.