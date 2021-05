L’Efes supera il Real al fotofinish e centra la Final Four di Colonia

Anadolou Efes Istanbul – Real Madrid 88-83

(18-21; 18-20; 24-16; 28-26)

L’importanza della partita si sente subito fin dalle prime battute, con nessuna delle due compagini disposta a lasciare il primo break: i padroni di casa attaccano con fluidità e intelligenza la zona madrilena, appoggiandosi a Singleton, mentre le guardie del Real approcciano la gara con la giusta concentrazione al tiro per il 14-15 dei primi cinque minuti. Gli errori cominciano a fioccare nella seconda parte di frazione, tra tiri sbagliati e arcigne difese: al primo gong il tabellone recita 18-21. Il quarto seguente è caratterizzato dalla pioggia di bombe da ambo le parti, ma è Simon a fare la differenza portando avanti l’Efes (31-27); Laprovittola ribalta l’inerzia della gara in favore dei suoi, poi, in un finale in cui entrambe le compagini accusano un po’ di stanchezza, il ritmo rallenta sul 36-41 che manda tutti negli spogliatoi.

Il gioco riprende con un Efes decisamente più roccioso: la difesa dei singoli più un attacco arrembante dall’arco portano la formazione di Ataman avanti (49-44). Nemmeno il timeout di Laso risolleva le sorti del Real, che comincia a perdere sicurezza e lucidità mentre i padroni di casa allargano ancora il divario oltre la doppia cifra; nel momento di maggiore difficoltà (57-45), i madrileni ripropongono la difesa a zona e un paio di triple di Thompkins valgono l’8-0 che riapre i conti. La tensione rimane palpabile e arriviamo al rush finale sul 60-57. Nessuna delle due compagini vuole alzare bandiera bianca, mentre l’orologio continua a camminare: Singleton è in ritmo, mentre Garuba si dimostra una pedina importante sotto i tabelloni per tenere il passo dei turchi (68-66). Il testa a testa prosegue fino alla fine, in cui Larkin e Laprovittola emergono per le rispettive formazioni, poi Simon pesca la tripla del 83-80 a 38” dalla fine che smuove le acque. Il Real cerca forzatamente la tripla del pareggio, ma Llull sbaglia due volte e tocca prima a Singleton, poi a Dunston portare l’Efes a Colonia con i liberi della sicurezza. Finisce 88-83.

EFES: Singleton 26, Micic 18, Simon 17, Larkin 10

REAL: Laprovittola 17, Thompkins 12, Llull 10, Carroll 10

Classe ’92 di Brescia, laureato in Scienze Motorie presso l’Università di Bologna, specializzatosi in Scienze dello Sport presso l’Università di Urbino.

Appassionato di tutto il movimento cestistico italiano e internazionale professionistico e giovanile.

Collaboratore per BasketUniverso da Ottobre 2014