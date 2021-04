Lega Basket annuncia le date dei playoff e il sistema delle licenze

Si è svolta oggi in videoconferenza la Assemblea della Lega Basket Serie A.

Il Presidente Umberto Gandini ha illustrato ai club la situazione relativa alla possibile riapertura, anche se in forma limitata, degli impianti di gioco al pubblico, anche alla luce della decisione del Governo di aprire ad una percentuale del 25% della capienza per la gara degli Europei di calcio in programma allo stadio Olimpico di Roma il prossimo 11 giugno tra Italia e Turchia.

A questo riguardo la Lega Basket esprime piena sintonia con la Federazione Italiana Pallacanestro nella richiesta di allargare questa apertura anche ai palasport mentre allo stesso tempo apprezza l’impegno delle forze politiche che in questi giorni si sono proficuamente confrontate per presentare concrete proposte al Governo sul tema dei ristori in grado di compensare, anche se solo parzialmente, i club degli enormi sforzi economici affrontati in questa stagione.

La Assemblea ha poi discusso ed approvato all’unanimità il Manuale per la concessione delle licenze nazionali e dato mandato al Presidente di sottoporlo alla ratifica della Federazione Italiana Pallacanestro.

Approvati anche i parametri di ammissione e permanenza alla LBA per la stagione sportiva 2021-22.

Stabilite infine le date dei play off scudetto che inizieranno sabato 8 e 9 maggio con il seguente format: quarti e semifinali al meglio delle 5 gare e finale al meglio delle 7 gare.

Ufficio Stampa Lega Basket