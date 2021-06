Lega Basket, ecco le prime informazioni sulla Supercoppa

Si è svolta oggi in videoconferenza la Assemblea della Lega Basket Serie A.

Il Presidente Umberto Gandini si è anzitutto complimentato con la Virtus Segafredo Bologna per la conquista del titolo e con l’A|X Armani Exchange Milano per l’accesso alla Final Four di Euroleague, estendendo poi i complimenti alle altre squadre che hanno partecipato alle competizioni europee e tutte le partecipanti alla Serie A 2020-21, esprimendo la sua soddisfazione per avere portato a termine la stagione nonostante l’emergenza da Covid 19. Un risultato importante che è stato raggiunto grazie ai grandi sforzi di tutti i club.

Hai poi illustrato ai club gli importanti risultati raggiunti con la approvazione da parte del Governo del Decreto Sostegni Bis contenente i seguenti Provvedimenti:

Estensione del Credito di Imposta per le sponsorizzazioni a tutto l’anno 2021.

Ristori per le spese sanitarie sostenute dai club nella stagione 2020-21.

Liquidità per le società sportive con un Provvedimento ad hoc tramite l’Istituto per il Credito Sportivo.

Il Presidente ha successivamente presentato le Linee Guida che saranno alla base di un Piano Strategico 2022-2025 da elaborare insieme alla società Deloitte che, unito al sistema del Manuale per la concessione delle licenze nazionali e tenendo in considerazione le attuali realtà della Serie A, avrà come obiettivo quello di aumentare la solidità e la rilevanza del movimento di vertice.

Sono poi state discusse le date della prossima stagione che porteranno nelle prossime settimane alla definizione dei format degli Eventi di Lega e alla data di inizio del campionato 2021-22: a partire dalla Supercoppa che vedrà come teste di serie Virtus Segafredo Bologna, A|X Armani Exchange Milano, Happy Casa Brindisi e Carpegna Prosciutto Pesaro.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.