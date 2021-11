Legnano Basket, Sebastiano Bianchi è disperso

In mattinata si era diffusa la notizia, sui media locali della Lombardia, che parlavano della tragica morte di Sebastiano Bianchi. Non era stata confermata, e nelle ore successive c’era stata molta confusione con articoli che sparivano e ricomparivano. Ora è stato il Legnano Basket, squadra per la quale Bianchi gioca in Serie B, a fare chiarezza con un comunicato. Il ragazzo, 29 anni, è scomparso e le autorità lo stanno cercando presso il Lago Maggiore, dove inizialmente si diceva, erroneamente, fosse stato ritrovato il corpo.

Vicino a Villa Taranto è stata ritrovata l’auto di Bianchi, aperta. La speranza è che alla fine il giocatore venga ritrovato in vita. Questa la nota di Legnano sull’accaduto:

A fronte delle notizie apparse oggi sui siti e quotidiani locali e nazionali, il Legnano Basket Knights comunica che attualmente il proprio tesserato Sebastiano Bianchi risulta scomparso da casa. Rientrato nel proprio domicilio di Verbania domenica dopo la gara giocata con la Sangiorgese, è uscito senza dare comunicazione alla famiglia e al momento non si hanno ancora notizie. Il Legnano Basket, in continuo contatto con i familiari attende notizie in merito.