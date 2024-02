L’ESILARANTE clausola nel contratto di Dinwiddie coi Lakers alla quale NON POTRETE CREDERE!

Ci sono cose che i Los Angeles Lakers difficilmente potranno inseguire. LeBron James sarà sempre paragonato a Michael Jordan e l’unico modo per usurpare la leggenda dei Chicago Bulls sarebbe quello di conquistare altri Larry O’Brien. Anche Spencer Dinwiddie deve lavorare sodo per ottenere qualcosa dopo essersi unito ai Lakers guidati da Darvin Ham e Anthony Davis. Anche se per alcuni potrebbe essere una sorpresa.

Bobby Marks di ESPN ha rivelato una strana clausola nel nuovo contratto di Spencer Dinwiddie con i Lakers. Può ricevere fino a 1.554.655 dollari per la stagione 2023-24. Tuttavia, solo 1.554.654 dollari sono lo stipendio base dell’accordo. Il restante 1 dollaro è un incentivo per la vittoria di un campionato NBA con LeBron James, Darvin Ham e Anthony Davis. No, non è un errore di battitura. Se i Lakers vincono, Dinwiddie riceve solo un dollaro in più per i suoi sforzi.

As @mcten reported, the Lakers signed Spencer Dinwiddie to the remaining portion of their non-tax mid level exception.

Here is the breakdown:

Base

2023-24- $1,554,654

Incentive

$1- If the Lakers win the NBA Championship

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) February 11, 2024