L’esilarante interpretazione di Steve Kerr nell’affrontare Kevin Durant e Kyrie Irving

I Golden State Warriors affronteranno i Brooklyn Nets nel match d’esordio e coach Steve Kerr è consapevole che sfiderà una super squadra guidata da Kevin Durant e Kyrie Irving. Per quel che vale, Kerr è anche consapevole che un tempo aveva un gruppo di superstar a sua disposizione.

L’allenatore degli Warriors ha riconosciuto come il duo composto da Durant e Irving possa provocare il caos. Ha anche sottolineato che non sono le due star che sono in grado di dare loro mal di testa.

“Probabilmente me lo merito, dato che ho allenato una squadra come quella per cinque anni. Tutti questi giocatori possono farti male. Ovviamente Kevin e Kyrie, ma molti dei loro giocatori di supporto sono in grado di vivere serate magnifiche”.

Kerr sa una cosa o due sulla gestione di una super squadra. Solo poche stagioni fa, aveva due MVP in spognolatoio, ovvero Steph Curry e Kevin Durant. Per non parlare della guardia Klay Thompson, Draymond Green e una sfilza di veterani come Andre Iguodala e Shaun Livingston, tra gli altri.

Detto questo, sarà interessante vedere se Kerr saprà contrastare una squadra con due stelle generazionali sostenute da riserve affidabili. Il 22 dicembre il mondo intero lo scoprirà.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.