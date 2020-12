L’esilarante soprannome che Larry Nance Jr vorrebbe dare alla coppia Sexton-Garland

I Cleveland Cavaliers sono una delle sorprese più grandi di queste prime partite di stagione regolare, attualmente imbattuti ed in testa alla Eastern Conference con un record di 3-0. La franchigia ha vinto rispettivamente contro Charlotte, Detroit e Philadelphia, guidata dalle ottime prestazione del suo backcourt, composto da Collin Sexton e Darius Garland.

Per Sexton sono addirittura 27.0 i punti di media messi a segno finora, mentre Garland si ferma a “solo” 19.0 e 8.3 assist. Dopo l’ultimo successo sui 76ers, l’account Twitter dei Cavs ha chiesto ai tifosi quale potrebbe essere un soprannome per questo nuovo duo di guardie: la risposta migliore l’ha senza dubbio data il loro compagno Larry Nance Jr. “Penso che abbiamo tutti deciso che questi due si chiameranno ufficialmente Sexland” ha scritto il lungo di Cleveland, facendo un mix dei due cognomi che letteralmente significa “terra del sesso”.

I think we’ve all decided that these 2 officially go by Sexland 🤷🏽‍♂️ https://t.co/Vn3TRWezp4

— Larry Nance Jr (@Larrydn22) December 28, 2020