L’esilarante tweet di Mike Hall, che sta cercando di imparare lo spagnolo guardando “Narcos”

Negli ultimi anni, sulle varie piattaforme di streaming, hanno spopolato le serie riguardanti i cartelli del narcotraffico del Sud America, capitanate dalla più famosa di tutte: “Narcos”. Appena trasferitosi in Spagna, dove sta giocando in LEB Oro con il Tizona Burgos, Mike Hall sta provando ad imparare lo spagnolo proprio guardando la celebre serie TV prodotta e distribuita da Netflix sulla storia di Pablo Escobar.

L’americano ex Milano ha pubblicato su Twitter un messaggio molto spiritoso su questi tentativi, che per ora stanno producendo scarsi risultati: “Sto allenando il mio spagnolo guardando Narcos. Non sono capace di ordinare una pizza correttamente, ma se il coach mi chiederà di fare ‘plata o plomo’ agli avversari allora estoy listo patron [sono pronto capo, ndr!”. Il riferimento è alla battuta più famosa di Naros, appunto “plata o plomo”, letteralmente “i soldi o il piombo”.

Practicing my Spanish by watching Narcos. I can’t order a pizza correctly yet but if coach wants me to “plata o plomo” the other team then estoy listo patrón!

— MH7 (@_Michaelinho) February 18, 2021