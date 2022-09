Lesione del quadricipite, Goran Dragić lascia Eurobasket 2022

«Mi sembra ovvio che io non sia destinato a poter aiutare la mia nazionale negli incontri decisivi delle rassegne europee. Ma nessuno di noi ne ha colpe, lo sport è imprevedibile. Sosterrò i miei compagni dalla panchina, incoraggiandoli e trasmettendo loro energia positiva. Ci aspettano partite complicate, ed è importante che anche io faccia la mia parte». Queste le parole con cui Goran Dragić, nazionale sloveno classe 1986, ha comunicato di aver riportato una lesione del quadricipite a seguito della sfida contro il Belgio (partita vinta dalla Slovenia per 88-72), causata da un’eccessiva torsione del muscolo. Nonostante lo sfortunato evento, Dragić ha suonato la carica per i suoi compagni: «sono convinto che si comporteranno da vera squadra, che giocheranno ancora più uniti e che metteranno il cuore nelle prossime partite per raggiungere l’obbiettivo finale».

Stando a quanto comunicato dalla nazionale slovena, il play dei Chicago Bulls dovrà stare lontano dal parquet per un periodo 6-8 settimane. «Ho già iniziato il programma di riabilitazione» – rassicura Dragić – «e lo porterò avanti sia con il fisioterapista della nazionale sia con il team medico del mio club. So di essere in ottime mani».

La prossima avversaria della Slovenia a Eurobasket sarà la Polonia di Slaughter e compagni, uscita vincente dalla sfida contro l’Ucraina per 94-86. Il match, valido per l’accesso alle semifinali, si disputerà mercoledì alle 20.30.

Fonte: basketnews.com