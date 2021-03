L’esordio di Blake Griffin con i Brooklyn Nets non è ancora vicino

Da qualche giorno Blake Griffin è ufficialmente un giocatore dei Brooklyn Nets, squadra alla quale si è unito dopo il buyout con i Detroit Pistons. Il lungo però non ha ancora esordito e non lo farà nemmeno nelle prossime partite: siccome Griffin è fermo da febbraio, quando Detroit lo ha messo fuori squadra in attesa di trovargli una nuova sistemazione, avrà bisogno di parecchi allenamenti per riprendere il ritmo-partita.

Secondo quanto dichiarato da coach Steve Nash prima della gara di stanotte contro Detroit, i Nets non si aspettano un esordio di Griffin prima di una o due settimane. L’allenatore canadese ha comunque aggiunto di non avere fretta di inserire il nuovo arrivato: Brooklyn è infatti comodamente seconda ad Est.

Steve Nash said he is not sure if it will be "a week or two" of ramping up on court activity before Blake Griffin makes his Nets debut, but adds that they're "in no rush."

— Malika Andrews (@malika_andrews) March 13, 2021