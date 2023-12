L’esordio di Carlos Delfino con Cento è stato abbastanza DELUDENTE

Carlos Delfino ha fatto il suo esordio con Cento in Serie A2 all’età di 41 anni abbondanti. L’italo-argentino ha giocato 14 minuti nel suo primo match con i biancorossi ma ha segnato solo 3 punti, tirando 1 su 6 dal campo, 0 su 2 da due e 1 su 4 da tre. Naturalmente non è semplice tornare a giocare dopo diversi mesi di inattività e fare subito la differenza, nonostante sul retro della canotta hai scritto Delfino.

Per sua fortuna e per fortuna di Cento, alla fine la nuova formazione di Carlos Delfino è riuscita a vincere 71 a 52 contro l’Umana San Giobbe Chiusi. L’ex Pesaro, Auxilium Torino e Fortitudo Bologna ha aggiunto alla sua prestazione 2 rimbalzi, entrambi difensivi, e 1 assist.

In generale non la possiamo definire una prestazione indimenticabile perché ci ha abituato a di molto meglio nei tanti anni in Italia. Stiamo a vedere se nel prossimo match in casa di Udine riuscirà a migliorare la sua performance. L’importante per lui naturalmente è che Cento continui a vincere, però di certo non gli dispiacerebbe se riuscisse a essere determinante con le sue prestazioni. Ma un passo alla volta siamo convinti che Carlos Delfino ci stupirà ancora una volta.

Immagine in evidenza: Benedetto XIV Cento

