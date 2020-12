L’esordio stagionale della coppia Davis-LeBron è vincente! I Lakers battono in rimonta Phoenix

Los Angeles Lakers – Phoenix Suns 112-107

(21-25; 32-19; 16-39; 43-24)

I Los Angeles Lakers sono riusciti a battere in rimonta i Phoenix Suns, che sono stati sopra anche di 14 punti a cavallo tra il terzo e il quarto quarto. Determinante Kyle Kuzma, autore di 23 punti in poco meno di 32 minuti. Per i Suns, ottima prestazione di Deandre Ayton che sfiora la doppia doppia, chiudendo con 21 punti e 9 rimbalzi, mentre Chris Paul delude con un pessimo 1/6 al tiro, anche se ci so o 8 assist e 8 rimbalzi per lui. LeBron James e Anthony Davis si limitano a guardare i compagni, stando sul parquet 32 minuti in due.

Lakers: Kuzma 23, Horton-Tucker 18, Harrell 11, James 11, Davis 10, Cook 10.

Phoenix: Ayton 21, Booker 16, Carter 15, Crowder 11, Bridges 10.

