L’Estonia spaventa la Croazia che si salva nel finale

CROAZIA 73 – ESTONIA 70

(20-16, 13-13, 20-19, 20-22)

L’Estonia sfiora il colpaccio contro la Croazia che alla fine coglie il successo che avvicina il passaggio del turno nel girone italiano di Eurobasket 2022.

Agli estoni non basta una gran partenza, approfittando di un avvio da incubo dei croati, sotto 0-10 dopo pochi minuti. Basta Saric però per cambiare l’inerzia dell’incontro e spedire la Croazia sul +4 a fine primo periodo. I balcanici restano praticamente sempre avanti ma non riescono mai ad ammazzare la partita, pur avvicinandosi alla doppia cifra di vantaggio nel corso del secondo tempo. Merito soprattutto di Vene nella prima metà di gara, poi di Kullamae e Kotsar. Il lungo estone però sbaglia un tiro libero fondamentale nel finale, quello che sarebbe valgo il pareggio a quota 66. L’Estonia si crea un’altra grande opportunità nelle ultimissime battuta ma stavolta è Joesaar a fare 2/3 a cronometro fermo, mancando l’aggancio per un soffio, prima del percorso netto in lunetta di Smith che scrive il 73-70 conclusivo.

Grande rammarico per l’Estonia che resta ancora a secco di vittorie ed è vicinissima all’eliminazione, masticando amaro per un’altra sconfitta in volata dopo quella con l’Ucraina. Non basta uno splendido pubblico ai baltici, al Forum la Croazia, pur non brillando, si prende un successo che dovrebbe metterla al riparo da brutte sorprese.

TABELLINI

Croazia: Bogdanovic 4, Gnjidic, Hezonja 5, Matkovic 17, Mavra. Perkovic n.e., Prkacin n.e., Ramljak 2, Saric 15, Simon 9, Smith 13, Zubac 8. Coach: Mulaomerovic.

Estonia: Dorbek, Drell 5, Joesaar 5, Kitsing 6, Kostsar 17, Kriisa 5, Kullamae 14, Nurger n.e., Raieste, Sokk, Tass, Vene 18. Coach: Toijala.

BOXSCORE COMPLETO