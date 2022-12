L’EuroLega annuncia la sede delle prossime due Final Four

L’EuroLega ha annunciato le città che ospiteranno le prossime due edizioni delle Final Four.

Il titolo per la stagione in corso verrà assegnato a Kaunas, in Lituania, alla Zalgirio Arena, impianto da circa 15mila posti. Le semifinali si giocheranno venerdì 19 Maggio, la finalissima il 21. I biglietti saranno messi in vendita il 17 Gennaio ma gli abbonati delle squadre di EuroLega, i sottoscrittori di EuroLeague Tv e chi ha già assistito a una Final Four in passato potranno acquistarli dal giorno prima. I prezzi per i pacchetti che comprendono semifinali e finali vanno dai 225 ai 515 euro, con una spesa minima di 56 euro a partita.

Time for an important announcement📢 The next Final Fours will be hosted in… 2023 F4: 𝗞𝗮𝘂𝗻𝗮𝘀 🇱🇹

2024 F4: 𝗕𝗲𝗿𝗹𝗶𝗻 🇩🇪 pic.twitter.com/5zQkDRwKNT — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 19, 2022

Nel 2024, invece, le Final Four torneranno a Berlino. Si giocherà il 24 e il 26 Maggio alla Mercedes Benz Arena, dove l’atto finale dell’EuroLega si è disputato anche nel 2009 e nel 2016.