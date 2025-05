Durante le Final Four di Abu Dhabi, l’amministratore delegato di EuroLega, Paulius Motiejunas, ha parlato della possibilità di espansione, affermando che la dirigenza della competizione “ritiene di essere pronta per 20 squadre”, ma ha sottolineato che la decisione finale spetterà ai club.

Il momento è arrivato: oggi l’EuroLega voterà se espandere il campionato da 18 a 20 squadre.

Oltre ai club della scorsa stagione – escluso l’ALBA Berlino, che ha deciso di passare alla Basketball Champions League – il Valencia e il Dubai BC sono considerati i principali candidati a entrare potenzialmente nella lega se l’espansione verrà approvata. Nel frattempo, l’Hapoel Tel Aviv ha vinto l’EuroCup e si è guadagnato il diritto di partecipare all’edizione della prossima stagione.

L’aggiunta di altre due squadre e soprattutto di Dubai potrebbe essere considerata un messaggio nei confronti della NBA.

Per un po’ l’espansione è sembrata solo una questione di tempo. Ma a prescindere dal risultato di domani, la lega manterrà il formato round-robin, anche con 20 squadre.

La situazione dovrebbe diventare molto più chiara una volta che la votazione sarà conclusa. Vediamo se ci sarà spazio per gli arabi e per gli spagnoli e soprattutto se Bologna e Parigi continueranno in EuroLega, come sembra.

