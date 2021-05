L’Eurolega ha presentato anche il suo secondo miglior quintetto stagionale

Dopo il primo quintetto, che non includeva alcun giocatore di Milano, l’Eurolega poco fa ha annunciato anche i 5 membri del secondo. Stavolta un giocatore dell’Olimpia c’è ed è Shavon Shields, scelto per rappresentare la squadra di Ettore Messina arrivata quarta in stagione regolare.

L’americano è stato inserito per la prima volta in carriera in uno dei 2 migliori quintetti di Eurolega, forte di una stagione da 13.9 punti di media. A completare il secondo quintetto di Eurolega ci sono poi Shane Larkin, Nando De Colo, Will Clyburn e Brandon Davies.

The names are in for the All-EuroLeague Second Team ✅@Da_Thrill21, @Brandon_Davies0, @NandoDeColo, @ShaneLarkin_3, and @shields3uno all make it after brilliant individual seasons 👏 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 21, 2021

È la seconda stagione di fila che un giocatore di Milano viene inserito nel secondo miglior quintetto. Nel 2018-19 ci era riuscito Mike James (l’anno scorso, causa Covid, i quintetti non sono stati annunciati).

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.